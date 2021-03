Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : un focus sur une saga de fantasy signée l'auteur américain Brandon Sanderson.



Brandon Sanderson est né dans le Nebraska, aux États-Unis, en 1975. Diplômé d’un master d’écriture créative à l’université Bringham Young, il a été l’assistant de David Farland avant de lui-même enseigner. Auteur de fantasy et de romans fantastiques, il est surtout connu pour avoir donné une conclusion à la mythique série La Roue du Temps, suite au décès de son créateur, Robert Jordan. Son œuvre personnelle la plus connue est le cycle Fils-des-brumes, publié chez Orbit entre 2010 et 2012 et repris au Livre de Poche, suivi de Wax et Wayne (Orbit, 2012) et du cycle Alcatraz (Mango 2010-2011, Le Livre de Poche 2013). En 2013, Brandon Sanderson a reçu le prix Hugo du meilleur roman court pour L’Âme de l’empereur (Le Livre de Poche, 2014).