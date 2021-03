Bourvil dans tous ses états : Episode 6: Rôles moins conventionnels sur Auvio

Bourvil dans tous ses états est une série en 7 épisodes composée d’interviews inédites et d’archives de la Sonuma, de la Radio-télévision Suisse, de Radio Canada, de l’INA et d’archives inédites de particuliers. Episode Les rôles moins conventionnels « Je lui ai permis d’incarner un noble » déclare Jean-Pierre Mocky. Les 4 films du réalisateur permettent effectivement à Bourvil d’endosser des rôles qu’on ne lui avait jamais proposés. Le noble pilleur de tronc d’églises, l’inspecteur de police, le vétérinaire qui prône une prostitution masculine remboursée par la sécurité sociale ou encore le professeur de latin qui détruit les antennes télés de ses élèves. Pour ces quatre films, Jean-Pierre Mocky forme un trio des plus sympathiques, Bourvil, Francis Blanche et Jean Poiret. Ce 6e épisode revient aussi les films Les Bonnes Causes, Guerre secrète ou encore Le Cercle Rouge. Là encore, Bourvil incarne des personnages plus tragiques.