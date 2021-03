Bourvil dans tous ses états : Episode 7: L'homme sur Auvio

Bourvil dans tous ses états est une série en 7 épisodes composée d’interviews inédites et d’archives de la Sonuma, de la Radio-télévision Suisse, de Radio Canada, de l’INA et d’archives inédites de particuliers. Episode 7 : L’Homme "J'adore jardiner" dit André Raimbourg. Qui était André, l'homme, le mari, le père et l'ami? Après avoir parcouru l'œuvre de Bourvil, ce dernier épisode revient sur sa vie, ses amis et ses loisirs. Un homme doux, joyeux et optimiste encore plus marrant à la vie qu'à la scène.