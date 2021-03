Bourvil dans tous ses états : Episode 5: Les grands classiques sur Auvio

Bourvil dans tous ses états est une série en 7 épisodes composée d’interviews inédites et d’archives de la Sonuma, de la Radio-télévision Suisse, de Radio Canada, de l’INA et d’archives inédites de particuliers. Episode 5 : Les Grands classiques « J’aime tourner avec De Funès, il improvise beaucoup, cela m’amuse car il faut que je rattrape la balle » confie Bourvil. C’est Gérard Oury qui formera l’un des duos le plus célèbre et le plus drôle du cinéma français. En 1965, il réunit André Bourvil et Louis De Funès dans ces films cultes que sont Le Corniaud et La Grande vadrouille. Oury tournera également Le Cerveau avec Bourvil. Ce dernier aura la chance, durant les années 60 de tourner aux côtés de son idole de jeunesse, Fernandel.