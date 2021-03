Bourvil dans tous ses états : Episode 4: Suprenant acteur sur Auvio

Bourvil dans tous ses états est une série en 7 épisodes composée d’interviews inédites et d’archives de la Sonuma, de la Radio-télévision Suisse, de Radio Canada, de l’INA et d’archives inédites de particuliers. Episode 4: Surprenant acteur "Je fais gratuitement l'imbécile" déclare Bourvil. Et c'est en incarnant ce rôle de paysan un peu benêt que Bourvil fait son entrée dans le monde du 7e art. Doué d'un immense talent, Bourvil a jonglé entre les rôles comiques et les rôles sérieux. Ce 4e épisode est consacré aux premiers films de l’acteur. La série des Léon Ménard, La Traversée de Paris qui lui permet de sortir de son rôle de paysan, sa rencontre avec Gérard Oury dans Le Passe-murailles, ses films avec Michèle Morgan, Le miroir à deux faces et Fortunat. Quatrième épisode : Pas si bête, Miquette et sa mère, Le Passe-murailles, le Trou normand, la Traversée de Paris, Le miroir à deux faces, Fortunat, Tout l’Or du monde. Bourvil parle également de la coupe Volpi, de son goût pour le cinéma, du passage des rôles comiques aux rôles dramatiques.