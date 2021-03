Bourvil dans tous ses états : Episode 3: La scène sur Auvio

Bourvil dans tous ses états est une série en 7 épisodes composée d’interviews inédites et d’archives de la Sonuma, de la Radio-télévision Suisse, de Radio Canada, de l’INA et d’archives inédites de particuliers. Episode 3: La Scène "Bourvil ne pouvait pas être en scène sans chanter" confie sa partenaire et amie Pierrette Bruno. Il jouera 8 opérettes et deux pièces de théâtre. La scène, c'est le sujet de ce troisième volet. Nous nous glisserons en coulisses et nous les entendrons sur scène. Bourvil expliquera aussi pourquoi il n'a jamais voulu incarner, au théâtre, de personnage dramatique.