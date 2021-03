Bourvil dans tous ses états : Episode 1: L'enfance sur Auvio

Bourvil dans tous ses états est une série en 7 épisodes composée d’interviews inédites et d’archives de la Sonuma, de la Radio-télévision Suisse, de Radio Canada, de l’INA et d’archives inédites de particuliers. Episode 1: L’enfance et le départ pour Paris "Je suis né pour faire rire, cela me dope" disait l'immense artiste André Raimbourg à qui nous avons voulu rendre hommage. Comédien, humoriste, chanteur et musicien, Bourvil est aussi, surtout, un homme populaire au sens noble du terme. Un humaniste qui semble avoir une profonde foi en l'homme et en la vie, celui qui peut nous faire passer du rire aux larmes. L'amour, la tendresse, le respect et le travail sont les valeurs qu'il a transmises à ses fils, Dominique et Philippe Raimbourg. Ils seront là, aux côtés de leur père, tout au long des 7 épisodes.