"Blur vs Oasis : 14 août 1995, le match de la Britpop" - Entrez sans frapper - 17/05/2019

Le journaliste français Frédéric Granier, spécialiste de l'histoire du rock et de la pop, collectionneur de vinyles et chef de service a` Geo, pour son livre "Blur vs Oasis : 14 août 1995, le match de la Britpop" (Le Castor Astral - Collection "A Day in the life").



À gauche, Damon Albarn, leader de Blur. À droite, les frères Gallagher, du groupe Oasis. Hasard ou pas du calendrier, Country House et Roll With It, leurs singles respectifs, sortent le même jour dans les bacs à l'été 1995. Qui sera numéro un des ventes ? Comme à la grande époque des Beatles et des Rolling Stones, la presse musicale et les médias grand public se passionnent pour cette rivalité qui n'est pas qu'une simple affaire de rock'n'roll. La querelle d'égos est aussi une lutte de classes. Mais derrière cette bataille des charts, c'est toute l'industrie musicale britannique qui reprend des couleurs après des années de marasme et de domination du grunge et du rock américain. Qu'ils le veuillent ou non, Blur et Oasis deviendront les ambassadeurs d'une mouvance que l'Histoire retiendra sous le nom de « Britpop », marquée par des disques emblématiques, des déclarations fracassantes et des excès en tous genres, avant que l'année 1997 ne voie le rideau se baisser brutalement.

