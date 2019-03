Black Mamba, Joey Starr et un accent belge raté - Les Décodeurs - L’Autre Web - 03/03/2019

Cette semaine, c’est une fiction sonore française que Lucie Reszöhazy, la chercheuse d’or du web, met à l’honneur : Queens Of Snakes. « Du cinéma pour les oreilles ! » nous glisse-t-elle. Une série thriller dans le monde du commerce illégal de serpents portée par Juliette Delacroix et Mélodie Fontaine, dans laquelle on peut entendre Joey Starr, une excellente bande-son, et un bien moins excellent accent belge, espèce d’imitation flamande qui vire au québécois.