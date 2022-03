Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Dans le ventre de Paris, de Zola aux néo-producteurs cuvée 2022.

Des histoires de langue bien malaimée.



« Cette aube avait une odeur si balsamique, que Florent se crut un instant en pleine campagne, sur quelques collines. Mais Claude lui montra, de l'autre côté du banc, le marché aux aromates » voici un extrait du chef d'œuvre d'Emile Zola « Le ventre de Paris ».

Théâtre de ce roman du 19ème, les halles Baltard, sorte de fourmilière où l'auteur se plonge, pour y inscrire son récit. Une œuvre magistrale qui nous permet de découvrir cette vie bouillonnante d'un Paris gourmand du second empire. Départ peut-être d'une passion française et parisienne en ce qui nous concerne ce matin, pour la bonne chère ! Explications par Carlo De Pascale



Petits pois de Clamart, asperges d'Argenteuil, beurre de Vanves et autres baguettes, entre la grande histoire et les emblèmes gastronomiques, découverte ce matin d'un terroir, d'un patrimoine parisien et de sa région. Il serait dommage de les limiter aux petits champignons ou au jambon, vous allez l'entendre, cette métropole regorge d'une foule de spécialité du cru ! Pour nous emmener ce matin, la lauréate du Prix Amunategui-Curnonsky de la Meilleure Journaliste Gastronomique et l'autrice Nathalie Helal : on lui doit ce succulent opus « Le gout de Paris et de la région Ile-de-France » co-écrit avec Sandrine Audegond. 330 pages comme une invitation dans le cœur vibrant de la Paris gourmande !



Plongeons ensuite dans le cœur de la cuisine tripière. Un morceau de choix ce matin tant et tant maltraité dans les cantoches scolaires: la langue. Elle ne s'illustre évidemment pas dans le panthéon de nos nostalgies d'enfance et pourtant bien cuisinée, elle peut faire merveille ! L'autrice et cheffe marseillaise Laeticia Visse, nous invite, dans son nouvel ouvrage « La langue 10 façons de la préparer » à en jouer même !



