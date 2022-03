Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Des histoires de moutarde, de chou fermenté, de bons vins bien sourcés,

Le bonheur ce matin est dans la choucroute !



Elle nous monte au nez parfois, elle envoie du lourd sur les papilles souvent, mais ne nous laisse jamais indifférent. D'ici ou de Dijon, en version douce ou carrément décapante, des histoires de moutarde, en préambule à nos histoires de choucroutes !



Comme un fil rouge, tentons ce samedi, de dresser les contours de l'un des plats les plus emblématique du Grand Est : la choucroute !

Mais attention, malgré ses airs de cuisine sans chichi, ménagère, populaire, elle ne tolère aucune approximation.

Sourcing de qualité, savoir-faire et petits tours de mains, levons le voile sur cette emblématique recette encore bien de saison !

Pour nous guide, rien de moins que le président de l'A.P.A., l'association de promotion de l'Alsace en Belgique, et sans doute le plus ardent défenseur de ce patrimoine choucroutier: Rémy Bossert



Quels accords vin ou bières pour opérer la magie ? C'est le sommelier (le meilleur de Belgique en 2014) Antoine Lehebel qui s'y frotte ! Des accords régionaux aux bières blondes ou autres flacons... Comment accorder la mythique choucroute garnie ? Réponse à l'heure de l'apéro !



Food-Team du samedi :

Sophie Moens/ Carlo De Pascale/ Rémy Bossert/ Antoine Lehebel

Réalisation : Antoine Duwaert

Production : Stéphane Delhougne

Programmation musicale : Alexandra Vassen

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !