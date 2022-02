Bientôt à Table ! : sur Auvio

De la nourriture pour créer du lien et de la mixité

Découverte d'un projet solidaire et gourmand pour mieux rencontrer l'autre!

Incursion dans l'univers des brassins sans alcool.

Entre les théories du grand remplacement, des murs édifiés entre les hommes, il y a aussi, d'autres manières d'envisager notre humanité. Comment créer du lien, permettre l'intégration d'hommes et de femmes issus de l'immigration, de ces exils forcés?

Et pourquoi pas en créant un restaurant leur laissant la place aux fourneaux? Découverte d'un ambitieux projet crée à la faveur d'un confinement. Dans son coeur, de la solidarité, des mains tendues et cela s'appelle le ReFoodgees Restaurant. Un projet bruxellois emmené par un enfant du quartier multiculturel de Belleville, Arthur Fogel.

A ses côtés, le premier chef a être intégré dans le projet: Abdulrahman Aljassem. En Belgique depuis 2004, contraint à l'exil suite à la guerre en Syrie, la nourriture est devenue, pour lui, une arme d'intégration massive !



Enfin en ce mois de tournée minérale, intéressons-nous à un marché qui commence à grapiller des parts de marché dans le milieu brassicole : les bières sans alcool. De quoi parlons-nous ? Comment sont-elles élaborées ? La Belgique tire-t-elle son épingle du brassin ? Découverte emmenée par un adepte des boissons sans alcool et créateur du site Bière Zéro : André Thijsen.



Food-Team du samedi : Sophie Moens / Carlo De Pascale/ Arthur Fogel / Abdulrahman Aljassem/ André Thijsen

Réalisation : Vincent Vander Venet

Production : Stéphane Delhougne

Programmation musicale : Alexandra Vassen

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !