Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Emission addictive pour les becs sucrés,

Remède antimorosité pour le week-end !



2022 : Du renouveau pâtissier dans nos pâtes à choux !

Ballons et flacons tout moelleux... Amateurs de sucrosité sortez les tire-bouchons !



Antonin Carême, Auguste Escoffier ou l'inventeur du baba, Stanislas Leczinski n'en reviendraient sans doute pas... En 2022, de l'avis des observateurs, un vent de renouveau semble souffler sur le monde des pâtes à choux et autres mille-feuilles ! Nouveaux concepts, mono-enseignes, ingrédients détonants, tours de mains, des néo-pâtissier(e)s, parfois devenues stars, réinventant les codes d'une longue tradition. Des héritiers des Gaston Lenôtre mais n'hésitant pas à tester, alléger, à réinventer sans complexe. Des bouchées aux fleurs, aux tartelettes sans gluten, allégées ou aux influences du monde... Petits merveilleux, Paris-Brest et autres éclairs, un petit tour dans le robot, et ça repart de plus belle !



Depuis la grande histoire de la pâtisserie à ses évolutions, incursion dans le cœur fondant et crousti-moelleux des crèmes et ganaches.

Découverte avec Pierre Marcolini, double champion du monde de pâtisserie et observateur des tendances pâtissières dans le monde.

Valériane Gréban, créatrice du site « J'apporte le dessert » et finaliste belge du concours du « Meilleur pâtissier »

Anaïs Gaudemer, fondatrice de l'enseigne Cokoa, une pâtisserie florale !



Du sucré vous en voulez encore ? On vous en apporte par tonneaux entiers ! Découverte ce samedi de l'univers des vins moelleux, liquoreux et même des vins doux naturels. Jurançon, porto, Rivesaltes, muscat vendanges tardives... De quoi parle-t-on ? Comment cette sucrosité est-elle obtenue ? Et surtout comment associer ces flacons dans nos routines de dégustations ? Explication avec Fabrizio Bucella, fondateur de l'Académie « Inter Wine and Dine ».



Food-team du jour : Sophie Moens/ Carlo De Pascale/Fabrizio Bucella/Pierre Marcolini/Valériane Gréban/Anaïs Gaudemer

Réalisation : Axel Antoine

Production : Stéphane Delhougne

Programmation musicale : Alexandra Vassen.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !