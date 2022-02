Bientôt à Table ! : sur Auvio

Dans la collection « Les escapades de Bientôt à Table ! »

Volet 2 de nos déambulations 2022.

Après l'Ecosse , cap sur le Portugal !



Bacalhau, pastei de nata et autre porc à l'Alentejo...

Une histoire, un rayonnement, d'hier à la cataplana,

Bem-vindo a Portugal !



Que serait la cuisine contemporaine sans le Portugal ? Des épices au porto, des recettes `surf and turf' à la confiserie... Cette petite république, a infusé le monde d'une myriade de parfums, de patchwork de saveurs et techniques. Découverte de cet ancien empire colonial qui a influencé nos manières de manger : des tempuras adoptés par les japonais aux salaisons et autres pâtisseries... Nous tenterons d'en saisir tout le champ d'influences et son rayonnement, d'hier à aujourd'hui !



Parler de cuisine, c'est parler d'émotions, c'est secouer le registre des souvenirs, agiter ces petites madeleines de Proust qui fondent une culture culinaire. Parlant du Portugal, la parole est, ce samedi, offerte à un enfant du pays, devenu l'un des ambassadeurs de cette culture en Belgique : Joaquim Braz de Oliveira, ancien chef, fondateur de l'enseigne Forcado (temple du pasteis de nata), et aussi co-auteur de l'ouvrage, FORCADO. Un ouvrage a 4 mains avec le journaliste René Sépul pour ainsi nous plonger dans des souvenirs, dans un récit savoureux du Portugal jusqu'à la Belgique.

Enfin nos adresses-food du mois avec le délicieux (mais néanmoins redoutable) critique gastronomique, journaliste au Vif Week-End Michel Verlinden. En ce début d'année, il a littéralement fondu pour 3 adresses, toutes dégustées et approuvées !



