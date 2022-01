Bientôt à Table ! : sur Auvio

Chandeleur J-4, faisons sauter les crêpes !

Haggis, cranachan, crumpets : l'Ecosse s'invite dans nos assiettes !

Tournée minérale 2022... à la bonne eau wallonne.



Une tradition à laquelle on ne réchappe pas : les crêpes de la Chandeleur ! Mercredi, jour des enfants ça tombe bien, les crêpières réinvestiront nos plaques de chauffe. Alors en version galette, salées, ou sucrées de 1001 façons, vous n'aurez que l'embarras du choix ! Plongeons dans la pâte à crêpes avec l'ami Carlo De Pascale!



Une patrie pétrie de clichés entre haggis, porridge et autres potées d'avoines. Une tradition culinaire, le pensons-nous trop souvent, bien limitée et tristounette. Mais ne nous y trompons pas, les terres écossaises regorgent de spécialités dont ses habitants n'ont pas à rougir.



Errances gourmandes ce matin entre Edimbourg, Glasgow et passant par les Highlands. Traditions culinaires, culture gastronomique d'une grande richesse nous sont contées ce matin par deux expertes : Sarah Lachhab, créatrice du blog French Kilt, premier blog francophone dédié à l'Ecosse, co-autrice de plusieurs guides sur l'Ecosse et la photographe Aurélie Bellacicco.



Enfin en ce mois de tournée minérale, balade au fil de l'eau, eau de source wallonnes ! Notre belle région en regorgeant de grande qualité, navigation en eaux pures avec Marianne Périlleux à l'heure de l'apéro !



Food-Team du week-end :

Sophie Moens.

Carlo De Pascale.

Marianne Périlleux.

Réalisation : Pierre Devalet.

Programmation musicale : Alessandra Vassen.

Production : Stéphane Delhougne.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !