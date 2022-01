Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Soupe à la grimace ou petit supplément d'âme : réapprivoisons l'amertume.

Un emblème de notre belgitude : le chicon vient se lover dans nos assiettes.

De l'art de bien choisir son verre !





Une saveur longtemps reléguée au rang des mal-aimées : l'amertume. Pourtant, autant le savoir, cette saveur joue un rôle primordial dans la sensation de persistance en bouche. Mieux même, elle prépare même nos palais aux plus extrêmes dégustations ! Découverte de cette astringente qui a beaucoup à nous apporter, il suffit juste de savoir la dompter, la réapprivoiser aussi! Découverte avec l'ami Carlo De Pascale.



Dans le même registre, l'amer fait de lui toute sa spécificité : le chicon ! Emblème de notre patrimoine gastronomique, l'hivernal feuillu s'invite dans nos petits plats ! En version gratinée, en salade, juste poêlé avec son jus d'agrume... le chicon fait des merveilles ! On en parle avec le chef Grégoire Gillard, de la table Barge et le producteur de chicon de pleine terre David Stiernet.



Enfin, des histoires de dégustations et de verres. Un petit détail qui n'en est pas un. De l'avis unanime des spécialistes, un mauvais contenant pouvant même à tout jamais réduire nos espérances de dégustation ! Alors pour finir de vous en convaincre, ce samedi, une leçon magistrale « de bon contenant pour le bon breuvage » par le grand maitre es dégustation : Fabrizio Bucella, fondateur de l'Inter Wine and Dine et auteur glou-gloutier assumé



