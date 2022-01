Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Elle nous fait tourner la tête : la boulette !

Un saké breuvage : une histoire de fermentation de riz au Pays du Soleil Levant.





Ballekes de Bruxelles, vitoulets de Charleroi, boulets à la liégeoise ou encore boulette. En version carnée ou veggie, aux saveurs d'ici ou d'ailleurs, la voluptueuses rondelette, dénominateur commun de toutes les cuisines du monde, fait plus que jamais recette! Un sujet culturel pour certains à ne pas prendre à la légère. Alors ode à la boulette à l'entame du week-end avec l'ami Carlo De Pascale !



« Il est à la base, comme à l'aboutissement, d'un art de vivre et d'un processus de civilisation. Sa fabrication est toujours considérée comme une affaire quasi religieuse. » Le saké s'invite ce samedi à la dégustation !



Longtemps relégué au rang de tord boyaux laissant entrevoir les gambettes d'une charmante demoiselle, ce mystérieux breuvage se hisse désormais, et de l'avis de tous les experts, au rang des grands spiritueux. Il se dit d'ailleurs, qu'il pourrait voler la vedette à ses légendaires cousins plus communs sous nos latitudes: le whisky et autres cognacs.



Le saké nous sera conté par deux experts, journaliste pour l'un et ambassadeur, expert en dégustation pour l'autre : Fabien Humbert et Youlin Ly. Après avoir couché sur papier l'épopée du rhum, Fabien Humbert s'est attaqué à ce gros morceau de la culture nippone : le saké. Pour le seconder, il s'est adjoint les connaissances et services de son plus grand ambassadeur en France, Youlin Ly, engagé au cœur d'établissements parisiens réputés : La Maison du Saké ou encore Sola. Au final, un livre à quatre mains : « Saké » Ed Hachette. Une épopée entre histoire, samouraï, moines brasseurs, savoir-faire, minutie et précision du geste.



Food-Team du samedi : Sophie Moens / Carlo De Pascale/ Fabien Humbert/ Youlin Ly

Réalisation : Axel Antoine

Programmation musicale : Alessandra Vassen

Moyens Techniques/ Production : RTBF/In Situ production/ Stéphane Delhougne.

