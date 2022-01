Bientôt à Table ! : sur Auvio

Une terreuse ravageuse : on en râpe pour la betterave !

Le riz rond sort du placard, vive le risotto.

De la douceur italienne qui conquiert le monde : la déferlante du panettone !

Un légume souvent maltraité avec des cuissons peu adaptées, voilà que la betterave opère sa remontada sur les tables ménagères et même gastronomiques. En purée, en jus, en version mi-cuite, houmous ou immergée dans de voluptueux risotti, la voilà revenir en odeur de sainteté! Une terreuse ravageuse qui nous sera contée par Carlo De Pascale.

La cuisine de placard reste et restera inscrite dans notre mantra alimentaire ces prochaines années ! Toujours à disposition, agrémentable de 1001 façons, remplissons nos placards. Parmi les incontournables : le riz rond qui, en version risotto fera merveille ! Une préparation transalpine qui nous sera contée par sa papesse, l'autrice : Laura Zavan.



Longtemps resté inconnu outre-frontière, le panettone, connaît désormais un succès grandissant dans le monde. Poussé par l'engouement pour la cuisine italienne, cette brioche (cousine du kouglof et très améliorée) est en effet partie à la conquête du marché international : entre championnats regroupant l'élite boulangère et enseignes dédiées à cette douceur, d'ici jusqu'au Japon, découverte avec deux experts :

Alessandra Pierini, jurée au Championnat de France du Panettone qui s'est tenu il y a quelques semaines.

Et le chef Montois, Angelo Galasso de la table « Pane e olio ». On dit de ses panettones qu'ils sont en Belgique, les meilleurs incontestablement! Depuis la Cité du Doudou, leçon magistrale du panettone artisanal !



Food-team du jour : Sophie Moens/ Carlo De Pascale/ Laura Zavan/ Alessandra Pierini/ Angelo Galasso.

Réalisation : Guillaume Desmet

Programmation musicale : Alessandra Vassen.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !