Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi 01 janvier dans « Bientôt à Table ! »

En 2022, le meilleur dans nos assiettes, on en veut !

Cultivons-nous. Bien manger avec les paysans d'aujourd'hui.

La vie est nulle sans bulles !





En ce premier jour de l'an, nous ne rechignerons pas à quelques bonnes résolutions. Qu'attendre de cette année nouvelle, comment tenter de redessiner les contours d'une alimentation plus résiliente ? Que pouvons-nous espérer pour de meilleurs lendemains gourmands ? Comment nous y mettre ? Résolutions en pagailles à l'entame de l'année !



Reconnecter le monde agricole avec un système alimentaire qui a souvent perdu le Nord, voilà le crédo de notre invité : Edouard Bergeon. Homme de la terre, fils d'agriculteur, journaliste, cinéaste et conteur de réalités des terroirs, l'homme a couché sur pellicule et papier son histoire. Au final, un film « Au nom de la terre » avec Guillaume Canet et près de 2 millions d'entrées au cinéma, une web-télévision « Cultivons-nous.tv » et un ouvrage éponyme pour ainsi nous reconnecter aux hommes et femmes de la terre. Edouard Bergeon pour ainsi démarrer 2022 et nous inviter à poser un regard constructif sur le contenu de notre assiette.



Et puis que serait la vie sans bulles ? En ce premier de l'an, sabrons avec l'ami Fabrizio Bucella, le maitre incontesté de la jajasphère ! Champagnes, crémants et autres proseccos... Bullons jusqu'à plus soif !



Food-Team du jour : Sophie Moens/ Carlo De Pascale/Fabrizio Bucella de l'Inter Wine and Dine/Edouard Bergeon.

Réalisation : Guillaume Desmet.

Programmation musicale : Alexandra Vassen.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !