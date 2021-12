Bientôt à Table ! : sur Auvio

Le Père Noël est une ordure, vive la Noël !

Conseils cuisine et astuces sous le sapin, tous en fourneaux

Les accords mets/vins: accordons nous pour le soir du réveillon !





Le Père Noël est-il une ordure ? Alors que le repas de réveillon se révèle souvent être un casse-tête inextricable : entre les nouveaux veggies, bonne maman et son diabète, papy intolérant aux huitres, les kids entrés en résistance contre les carnivores... Comment éviter que ce repas ne vire au fiasco ? Conseils et humeur du jour avec Carlo De Pascale.



J-6 le chrono tourne et sans doute sommes-nous encore nombreux à nous tâtonner pour le menu du réveillon. Entre les adeptes de plats de tradition, les amateurs de cuisine simplissime ou en version `les petits plats dans les grands', le casse-tête a officiellement démarré.





En panne d'inspirations vous aussi ? Besoin de conseils avant le X-Mas Day ! ? 3 cheffes et 3 univers différents :



Sofie Dumont star de la cuisine en Flandre, autrice et créatrice du site : sofiedumont.be. Son crédo : la cuisine simplissime. Comment opérer la magie tout en profitant de la soirée ? Entre carpaccio local, tataki veggie, croquettes maison et bûche tout choco, elle nous invite dans son univers simpli-goûteux et décomplexé !



Elsa Geinaert future cheffe et créatrice du blog « Cookwithelsa », qui depuis 6 ans emmène la génération Z sur les chemins du bien mangé ! Des milliers de vues par mois et une manière connectée d'inviter cette jeunesse sur les chemins du bien manger ! Comment envisage-t-elle le réveillon 2021 ? Réponse entre gravlax, purée de céleri-rave et tartelette veggie !



Pour le repas tradition, l'ami Thomas Algoet de la table canaille « Les Petits bouchons ». Son public cible ? La génération BR comme Beaujo et Rillettes. Que nous propose-t-il pour le réveillon ? Entre Pet'Nat et plateau de boudins de Noël maison, il lèvera le voile !



Enfin pour les accords mets/vins/bulles, c'est le sommelier de chez Bon-Bon, Antoine Lehebel qui s'y collera !

