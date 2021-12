Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Miso, kombu, mirin, yuzu... Le Japon sort du placard

L'âme nippone poussée à son paroxysme : la cuisine Kaiseki

Mouton Cadet : saga d'une bibine à l'aura mondiale



Depuis quelques années, tel un tsunami, nous assistons à un déferlante sans précédent de la cuisine nippone. Plus une cuisine branchée sans miso, sauce mirin et autres assaisonnements venant apporter un petit supplément d'âme dans nos petits plats. Le Japon prend du galon et sort du placard. Découverte avec Carlo De Pascale.



« Au Japon, en cuisine kaiseki, la cuisine est réglée comme du papier à musique, et obéit à une rigueur singulière... » dans « Notes en cuisine, carnet kaiseki », publié aux éditions « Les Ateliers d'Argol », le chef Paul Caussé nous invite à la découverte d'une expérience singulière dans le cœur d'une institution séculaire de Kyoto, le Hyo Tei. L'homme y aura vécu quelques mois, une étonnante aventure sensorielle autant qu'émotionnelle. Découverte d'un sens aiguisé nippon pour l'art de perfection, de la lenteur et du respect du produit poussé à son paroxysme. Inspirant...



« Mouton Cadet, l'histoire d'un mal-aimé voulant redorer son blason », le titre de cette enquête menée par le journaliste Baptiste Thial de Bordenave.

Souvent brocardé de nos jours par les connaisseurs, Mouton Cadet reste l'une des marques les plus importantes de l'histoire du vin, qui connut un succès commercial planétaire. Découverte dès 11h45 à l'entame de l'apéro du jour !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !