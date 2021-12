Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Des histoires de billot au féminin,

De l'art de la bonne charcuterie maison,

Manhay la gourmande et du tiny restaurant sur le petit écran



« Quel pourrait être le point commun entre le métier de chirurgien et de boucher ? D'après une étude menée par Rosemary Pringle, ils se retrouvent sur un point : les femmes y font l'objet d'une quasi-exclusion. L'autrice, n'hésitant d'ailleurs pas à parler de tabou culturel, de plafond souvent rédhibitoire pour les femmes... Occasion de nous pencher sur cette étrange absence derrière le billot, à quelques très rares exceptions...



... dont Marie Demeure !



Ne lui parlez pas de pénibilité du travail, de la force nécessaire pour porter les carcasses ou couper l'os, son moteur : la passion de la boucherie. Des ateliers de découpe, à la maison, Marie, charcute sans cesse... Et pour ne rien gâcher elle nous fait partager cet art délicat dans un livre « Charcuterie, les recettes de Marie » Ed La Renaissance du livre. Retour sur un parcours étonnant ponctué d'audace, de talent et de passion chevillée au corps !



« C'est du bon c'est du wallon », balade ce samedi à Manhay avec Marianne Périlleux : entre son moulin, ses huiles, ses farines... de la région au bon gout du terroir à découvrir sans plus tarder !



Enfin à l'heure où l'horeca vit des heures difficiles, ils sont nombreux, ces jeunes chefs, futurs entrepreneurs à vouloir se lancer dans l'aventure du restaurant ! Mais entre le rêve, le concept et le talent, il y a la réalité. Comment se lancer dans cette aventure un peu dingue ?

Une émission les invite dans le grand bain version restaurant de poche : My Tiny Restaurant, c'est le nom de cette nouvelle émission diffusée sur Tipik dès ce 1er décembre. Découverte ce samedi !



Food-team du jour: Sophie Moens/ Carlo De Pascale/Marianne Périlleux/Marie Demeure.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !