Bientôt à Table ! : sur Auvio

De la cacahuète dans nos assiettes : c'est cacachouette !

Le Risorgimento de la Jajasphère : le vin au naturel !

Glou-glou et bonnes adresses by Michel Verlinden



En version grillée ou salée, on y plonge forcement les doigts à l'heure de l'apéro : le bol de cacahuètes ! Mais autant le savoir, la délicieuse fait aussi recette dans nos assiettes ! Accords forts chouettes en sauce saté, juste torréfiée sur un nid de salade, de la cuisine asiatique aux incursions dans nos petits plats... la cacahuète se la pète !



Depuis quelques années, les chiffres l'attestent : le monde des vins dits « natures » connaissent un boom sans précédent. Des biologiques, aux biodynamiques en passant par les flacons de vignerons jusqu'au-boutistes sans sulfites ajoutés, cette galaxie interroge. A quoi avons-nous affaire ? Quel cadre légal ? Comment déguster sans se faire duper ? Et in fine quels breuvages dans nos verres ? Explications érudites avec l'ingénieur agronome, auteur de l'opus « Le Grand précis des vins au naturel » Ed Homo Habilis, Stéphane Lagorce. Occasion de tailler la bavette avec cet observateur et amateur de la jajasphère!



Enfin, mêlons l'utile à l'agréable avec notre tour de Belgique des bonnes adresses de cette fin d'année 2021. Des place-to-be viniques, aux caves incontournables en passant par quelques tables pour les fêlés du goulot, le critique gastronomique du Vif Week-End, Michel Verlinden nous convie à la découverte de ses adresses fétiches... à déguster sans modération !



Food-Team du jour: Sophie Moens/Carlo De Pascale/ Stéphane Lagorce/Michel Verlinden

