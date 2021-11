Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Le gnocchi : cross(L)over de la cuisine italienne.

L'incroyable histoire de la cuisine By Benoist Simmat.

Le vin, la musique... mélodie en fa majeur !





« Gnocchi di patate », une simple allusion pouvant retourner les sens de tout italien qui se respecte. D'iconiques petits boudins de pommes de terre et de farine agrémentés de beurre et sauge, façon al pomodore, alla sorentina ou al ragu di carne ! Zoom ce matin sur cette spécialité transalpine, sorte de crossover entre le monde de la patate et de la pâte ! Qui s'y colle sur le plan de travail? Carlo De Pascale !



On lui doit les romans graphiques les plus succulents de ces dernières années. Des succès de librairies pour ainsi nous balader entre histoires du vin ou péchés capiteux de Parker... Benoist Simmat réitère l'exercice en 2021 en compagnie de Stéphane Douay. Un duo terrible pour ainsi coucher sur papier plus de 500 000 ans d'histoire de la cuisine. « L'incroyable histoire de la cuisine » (Ed les Arènes), un ouvrage truffé d'anecdotes passionnantes, révélatrice de civilisations entières, fondatrice de notre humanité ! Une histoire au cœur des luttes politiques, des relations sociales... absolument passionnante !



Quel plus charmant mélange des genres que celui du vin et de la musique. Du bout des papilles, ne touchons-nous pas au nirvana ? Un dimanche de spleen entre notes jazzy et verre de Rivesaltes, sonates et ballades classiques entre volutes de barolo, envolées virevoltantes et Gamay débridés... Un mix des plaisirs à ne surtout pas bouder ! Ce samedi, Bacchus et Appolon en symbiose pour une partition apéritive sous la direction musicale del Professore Fabrizio Bucella de l'Inter Wine and Dine Academy !



