Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à table ! »

Partition automnale dans nos assiettes : cassons la noix.

Placard, placard, dis-moi qui est la plus succulente ? La lentille !

Bruxelles : 100 chefs, 100 recettes cultissimes



Le dicton est désormais bien connu des initiés : « A la Sainte-Croix, cueille tes pommes et gaules tes noix ! » Comme un marronnier, les voilà regarnir les étals de marchés. Productions labelisées françaises, du bout du monde ou plus marginales et locales, du noyer au cerneau, sortons les casse-noix pour le meilleur, rien que le meilleur !



Selon le rapport « perspectives agricoles » de la FAO et de l'OCDE, la consommation mondiale des légumineuses est appelée à progresser de 1,9% à l'horizon 2028. Un retour en odeur de sainteté pour ces superaliments dont les superlatifs ne manquent pas: alternative durable aux protéines animales, engrais vert autant que bombes nutritionnelles. Mangeons des légumineuses et démarrons l'aventure avec la lentille ! Une pépite protéiforme, qui du sol aux estomacs, n'a que du bon à vous offrir ! Découverte d'une filière 100% Wallonne avec Isabelle Coupienne et la cuisinière blogueuse Hind Iwahhabi créatrice du « Voyage en légumie »



Enfin, incursion dans le cœur bouillonnant de la capitale bruxelloise à la faveur d'un livre « Bruxelles, 100 chefs, 100 recettes cultes» écrit par Chloé Roose et Céline Cogniaux alias Brussels'Kitchen, le guide foodies du moment. Des pâtes cacio e pepe de Certo, aux snickers maison du 203 à la fricadelle de Fernand Obb... la cuisine de agitateurs du moment... à la maison !



Food-team du jour : Sophie Moens - Carlo De Pascale - Isabelle Coupienne - Hind Iwahhabi - Chloé Roose.

