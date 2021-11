Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Le cordon bleu, on en est bleu !

Brunch en keukenplezier met Sofie Dumont

Du transport durable pour nos denrées alimentaires : larguons les amarres !



Incontournable dans le registre de la cuisine familiale, recette dont les enfants et un certain président `en marche' raffolent, un petit kif totalement addictif, nommé le cordon bleu ! Mais en la matière sachez-le, le meilleur peut y côtoyer le pire, la grande malbouffe s'étant emparé de ce crousti-fondant régressif. Une sorte d'open bar d'additifs et autres amidons modifiés dont on se passe bien volontiers... Le meilleur on se le garde ce samedi avec le plein d'astuces pour du cordon fait-maison !



Il a le vent en poupe, et décloisonne les genres. Permet toutes les audaces et invite à la simplicité : le brunch à l'honneur ! Contraction des termes anglais "breakfast" et "lunch », il revient en force dans les foyers ! Une formule dominicale qui nous sera contée par une star en Flandre, la Jamie Oliver du Nord du pays : Sofie Dumont. Un repas dont elle se dit totalement addict. Festif et varié entre muffins, bagels, humus de saison, tartines qui en envoient, pizza et douceurs pour les becs sucrés... brunchons c'est si bon !



Enfin larguons les amarres et filons dans le Finistère à Morlaix. Sur place un voilier pour ainsi transporter des denrées alimentaires sans aucune émission de CO2 ! Une nouvelle manière d'envisager le transports alimentaires du futur. « Gain de sail » un petit shoot d'iode et de durabilité dès 11h45 !



Food-team du jour : Sophie Moens - Carlo De Pascale - Sofie Dumont - Stefan Gallard.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !