Bientôt à Table ! : sur Auvio

Du mou qui fait mouche : la remontada du flan !

Du pain au fourquet, la boulange opère sa mue !

Cap sur l'Ardenne liégeoise, la Lienne au fil des saveurs !



Ne vous fiez pas à sa consistance mollassonne, il tient pour lui des origines royales ! Le flan, célèbre entremet devenu grand classique des becs sucrés. En version tarte ou petit pot parfaitement régressif, rendons au flan tous les honneurs. Et mieux même, faisons-le maison !



En 2021, le monde de la boulange opèrerait-il son grand virage ? En réponse aux pâtons industriels, offrant du tout mou plein d'additifs, les initiatives au plus près du levain, de l'artisanat florissent aux 4 coins du pays ! Alors, ce matin, filons sur les chemins du bon pain, et pourquoi pas de la bonne brasserie ? Découverte d'un projet à mi-chemin entre ces deux univers, du fourquet au pâton, v'là que l'économie circulaire s'invite dans le pétrin !

Deux jeunes entrepreneurs fous de bon goût : Morane Le Hiress et Bertrand Delubac, la moitié du quatuor créateur de l'enseigne Janine en Région Bruxelloise.



Enfin notre balade « terroiriste » emmenée par Marianne Périlleux ! Ce matin cap sur la Lienne, entre rivière et petits villages, de la saveur locale vous en voulez, on vous en offre par bouchées entières !

