Bientôt à Table ! : sur Auvio

On le dit emblématique de la cuisine bistrotière à la française, pilier de comptoir indétrônable : le croque-monsieur. En-cas de fin de journée vite fait, petite régression crousti-fondante, le vénérable s'invite sous le grill ! Et tenez-vous le pour dit, inutile de sortir votre brioche industrielle et votre frometon insipide, il les a en détestation ! Une réhabilitation en bonne et due forme de ce plat réconfort qui a su s'imposer bien au-delà des frontières et dans tous les foyers ! Découverte à l'occasion de l'ouverture d'un pop-up restaurant en Région Bruxelloise « Liesse ». Un comptoir monomaniaque snacké par différents chefs et fromagers ! Parmi les aficionados :

-Ugo Frederico de la table « Racines » et « Monella ». Du sourcing de haut-vol et de l'audace pour cette réinterprétation qui transcende les codes.

-L'homme en est totalement addict ! Depuis la France, cet auteur prolifique, ambassadeur des bons produits, pourfendeur de la malbouffe en a fait un allié réconfort des fins de week-end ! Depuis Mont de Marsan dans les Landes, Pierre-Brice Lebrun pour nous en conter l'épopée et les tours de mains !

-Point de bon croque-monsieur sans fromage de qualité. Comment les choisir ? Conseils avec le fromager-affineur Julien Hazard.



Des histoires de gaudriole et de vin ! Le nectar enivre c'est certain, mais en matière de sexualité, l'ivresse est-elle bonne conseillère ? La question est posée avec l'ami Fabrizio Bucella expert es vino. Le gaillard en croque pour ces questions existentielles, ayant même enquêté sur le sujet





Sans oublier les humeurs de Carlo De Pascale qui nous emmènera à la découverte des restaurants d'hôtels. Un secteur dont la santé financière s'est fortement fragilisée avec la crise sanitaire, mais qui n'a souvent pas à rougir de la qualité de l'offre food. Occasion pour « Bientôt à Table ! », d'aller zieuter ce qui s'y mitonne derrière les fourneaux !



