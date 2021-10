Bientôt à Table ! : sur Auvio

De l'inclusion dans la planète food : la différence c'est bon !

Un chef et une cuisine de saison : Christophe Pauly orfèvre du terroir.

Du soft-gin belge: révolution dans le shaker !



En ce grand week-end de clôture de l'opération Cap 48, osons le mot « inclusion » ! Le concept peut faire peur mais n'ayons pas peur de le dire, il peut avoir du bon, du très bon même ! Occasion de nous questionner autour de la planète food : tire-t-elle son épingle du jeu ? Du champ à l'assiette, du tracteur à la table, comment le secteur a-t-il opéré, ou non, sa mue ? Comment ouvrir le champ des possibles à l'autre, à la différence ? Et qu'en retirer ? Le point avec Carlo De Pascale.



Un chef devenu fierté de nos régions : depuis Soheit-Tinlot, son fief historique, l'homme aime à faire vivre le meilleur de nos terroirs et des saisons. Elu chef de l'année et arborant une étoile au compteur, rendons à Pauly tous les honneurs ! Chef d'orchestre de la table le « Coq aux champs » le voilà compiler son savoir et recettes dans un livre de recettes publié à la Renaissance du livre !



Alors que le secteur du soft-drink connait un boom sans précédent, focus sur une création belge : Botaniets. Une triple distillation sans alcool mais non sans savoir-faire local ! Découverte avec son créateur Alexandre Hauben dont le breuvage qui s'est vu gratifié tout récemment de la médaille d'argent au Concours international des spiritueux de New-York !



Un mille-feuille de gai savoir et d'envolées crousti-fondantes, offert pour cette heure apéritive dès 11h00 !

Food-Team du jour : Sophie Moens, Carlo De Pascale, Christophe Pauly et Alexandre Hauben.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !