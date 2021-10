Bientôt à Table ! : Des humeurs, des saveurs et de l’histoire, sur Auvio

Des humeurs, des saveurs et de l’histoire, Du passé au futur, La folle histoire des restaurants La semaine aura été prolifique sur le front des tablées. Entre le classement du prestigieux « World 50 Best » et la sortie du film « Délicieux » du réalisateur Eric Besnard, tous les regards se sont portés sur ces lieux dédiés au bien manger : les restaurants. Occasion de nous pencher sur leur épopée. Entre l’histoire romancée, mythes fondateurs et vérités historiques, que savons-nous de leur création ? Du contexte social ayant permis leur émergence ? D’hier à demain, balade sur la ligne du temps des restaurants. Des premières auberges du 18ème siècle, aux établissements tels que nous les connaissons, en passant par ceux de demain, ‘dark-kitchen’ et nouveaux lieux d’expérimentations… Autant d’évolutions qui nous parlent de nous, de nos sociétés, de leurs attentes. Une grille de décryptage fascinante et bouillonnante entre connaissance et saveurs avec l’historien de la gastronomie, Pierre Leclercq et le chercheur au CNRS Christophe Lavelle. Coup d’œil dans le rétro et prospectives à l’heure de l’apéro ! L’humeur du jour nous sera servie par Carlo De Pascale qui nous emmènera entre nostalgie, souvenirs et fulgurances… à table ! Enfin à l’occasion du coup d’envoi du Festival Alimenterre, rencontre avec sa coordinatrice Julie Van Der Kar de SOS Faim. Occasion de nous questionner sur les enjeux d’une assiette plus humaine, durable et résiliente. Que changer dans ce grand paradigme alimentaire ? Quelles pistes pour demain ? Le point dès 11h00 sur La Première! Présentation : Sophie MOENS et Carlo DE PASCALE