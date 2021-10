Bientôt à Table ! : sur Auvio

Senteurs d'humus, fricassées et champignons !

L'art de nourrir : de la sagesse et de l'amour dans nos assiettes.

Les adresses du mois, filez-y, y'a du bon goût dedans !



C'est ce qui s'appelle un bon marronnier, la saison des champignons d'automne redémarre enfin ! Entre cueillette domestique, petits paniers du maraicher, bolets, cèpes et autres chanterelles s'invitent en fricassées, carpaccio et poêlées aillées addictives! Une parfaite symphonie pour bien démarrer l'automne et ses nombreux plaisirs qui nous sera contée par l'ami Carlo !



« Seul un son sépare les mots nourrir de mourir. Et entre les deux, tout l'écart de la vie. » Une phrase claquante pour ainsi nous inviter dans le cœur de la cuisine de la générosité, du chef étoilé: Bruno Verjus. Dans son nouvel opus, « L'art de nourrir » publié aux Editions Flammarion, l'homme tente de nous rappeler, s'il le fallait encore, que manger c'est un acte vital mais c'est aussi, et plus que jamais, une histoire d'amour, de partage, d'émotion et de générosité ! Un essai qui oscille entre manuel de philosophie, regard de sage et saveurs de vie...



Enfin, en ce mois d'octobre, les bonnes adresses food du moment ; depuis la Cité Ardente, en passant par un Re-belge montois, et deux enseignes bruxelloises, on va se régaler ! Adresses testées et approuvées par Michel Verlinden critique gastronomique du Vif Week-End, qui nous rejoindra à l'heure de l'apéro !



Food-team du jour: Sophie Moens, Carlo De Pascale et Michel Verlinden

