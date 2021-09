Bientôt à Table ! : sur Auvio

La crème des chocolatier(e)s pour fondre de plaisir. Du poisson durable dans nos assiettes ? A vos hameçons, prêts, savourez ! Le rendez-vous est désormais attendu des afficionados de la cabosse: la parution du guide « Finest Chocolatier in Belgium and Luxembourg » par le Gault&Millau. Un plongeon addictif et bouillonnant dans le cœur de la crème chocolatière belge. Artisanes sourcières, triturateurs au plus près de la fève, puristes et acharnés de l’amertume mais pas que… Détail de ce millésime fondant dès 11h05. En 2021, jamais l’état de nos océans et de leurs ressources n’auront autant questionnés. Comment, en tant que consommateur, acheter durable ? Quels poissons ? Quels coquillages ? A quels labels se fier? La pêche n’est pas toujours heureuse. En prescripteurs d’un nouvel art de dévorer la mer, les chefs et spécialistes ont désormais à cœur de nous emmener dans les courants de la durabilité. Fabian Santi chef du Tri-Marrants à Froidchapelle, premier signataire belge de la Charte Ethic Océan et Erik Portier fondateur de l’Urban Fish Farm and Market pour la traversée du jour ! Ensemble, ils nous initieront à cette manière cohérente et gourmande de concevoir la cuisine de la mer ! Présentation : Sophie MOENS et Carlo DE PASCALE