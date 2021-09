Bientôt à Table ! : sur Auvio

La vie sur une nuage de meringue

Les barbus débarquent ! Ne leur coupez-rien vous le regretteriez !

Enfin de la gourmandise locale dans le cœur de nos vignes et de la Grand Poste de Liège.



On l'aime bien moelleuse ou légèrement cuite, comme sur un petit nuage de plaisir, la meringue se la joue star du jour, alors comment nous y mettre ? Entre petites histoires croquantes et tours de main... Ce samedi Carlo De Pascale fouettera la meringue pour nous envoyer au septième ciel!



Ils sortent en ce moment le bout de leur nez, de savoureux poilus à qui notre autrice a voulu redonner toutes leurs lettres de noblesse : poireaux, oignons et autres légumes à barbes, des ordinaires, pouvant être extraordinaires ! Natacha Arnould nous invite à leur découverte avec ce livre « Barbus forever - 50 recettes singulières pour des légumes ordinaires » Ed De La Martinière.

Incursion dans le cœur généreux de ces poilus jusqu'à midi !



Enfin de la balade locale on en veut ! Marianne Périlleux pour nous servir. Au programme : à l'heure des vendanges, déambulation dans le cœur de nos vignobles. Détour ensuite par Liège et sa désormais incontournable « Grand Poste » un nouveau lieu de vie et de rencontres mais aussi le nouveau « place to be » de la gourmandise. Tranches de découvertes locales et bien tartinées dès 11H45 !



« Bientôt à Table ! » un millefeuille crousti-moelleux à savourer sans modération ce samedi dès 11h00.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !