Bientôt à Table ! : sur Auvio

Reines-claudes, mirabelles and Co, elles ne comptent pas pour des prunes !

De la terre nourricière, un collectif en action... Le changement c'est maintenant

Enfin du spritz made in Wallonie, buvons du wallon !

Sophie Moens - Carlo De Pascale



On n'y va pour rien, on s'en prend parfois, ils n'en valent pas une... La prune une commune de nos expressions langagière mais pas forcément dans nos corbeilles de fruits ! Pourtant sachez-le, bien qu'en régression sur nos terres, sa saison c'est maintenant ! Alors une fois cueillie, à parfaite maturité, préparez-vous, vous risquez de vous en prendre en bonne en pleine figure !

Récit dans le cœur de nos vergers avec Carlo De Pascale.



En 2021, notre alimentation est de plus en plus souvent pointée du doigts pour ses impacts, tant pour notre santé que pour notre environnement. Dans cet imbroglio alimentaire, comment agir ? Changer le modèle et pour quel modèle ? Tant et tant de questions pour ainsi déplacer les curseurs et faire balancier. « Soilmates », c'est le projet très inspirant d'un collectif emmené par des chefs, scientifiques, artistes, hommes et femmes de la terre. Leur crédo : régénérer nos sols et en prendre soin. Comment avancer sur ces chemins de résilience alimentaire ? En agissant, joyeux et avertis ! Découverte dès 11h00 avec Alexandra Swenden, co-fondatrice de Soilmates. Benjamin Raickman du Dillens et Bat Lardeux de la cave Titulus.



Enfin du Spritz Made in Wallonie, on l'attendait, le chant d'Eole nous l'a imaginé ! Un breuvage belgo-belge entre distillerie de chez nous, bulles du Hainaut bref buvons du wallon ! Découverte avec Hubert Ewbank fondateur et directeur du vignoble.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !