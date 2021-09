Bientôt à Table ! : sur Auvio

Mangeons Bruxelles, sa scène culinaire envoie du lourd !

Sur la route de la résilience alimentaire

Des vins natures bons pour la santé ?



Alors que le festival Eat Brussels inaugure la saison food, et l'occasion faisant le larron, penchons-nous sur la scène culinaire de la capitale. Entre crise sanitaire, nouvelles mesures covid, fermetures et désarrois des derniers mois, on en est arrivé à oublier ce qui allait bien dans le secteur bruxellois: ce qui bouge aujourd'hui, ceux qui envoie valser les assiettes, qui créent, innovent et produisent encore et toujours, vaille que vaille. Nouvelles tables, concepts bien inspirants, mangeons, mieux même, dévorons notre capitale !



Du bon produit local à vélo ! « Tandem Local », le titre d'un film documentaire que l'on doit à d'impétueux épicuriens bien conscients que le changement c'est maintenant ! Ils ont enfourché leur vélo et sont ainsi partis deux mois à la découverte de producteurs de nos terroirs. Ils élèvent, cultivent, sèment, cueillent, moissonnent, fauchent... et tous ont à cœur de dresser les contours d'un nouveau modèle alimentaire plus résilient et humain. On en parle avec nos invités du jour Francois Legrand et Ludovic Bolette co-réalisateurs de ce film à découvrir dans les salles de cinéma de Bruxelles et Wallonie jusqu'à la fin du mois de novembre...



Enfin des histoires de vin qui nous seront servie cette année par l'ami et spécialiste Fabrizio Buccela de l'Académie Interwine and Dine. Une fois par mois au gré de ses humeurs, il nous contera des histoires viniques. Gai savoir et plaisirs dionysiaques, débouchons, débouchons, c'est si bon ! Ce samedi, question d'utilité publique : le vin nature est-il bon pour la santé ?



La food-team 2021 : Sophie Moens - Carlo De Pascale - Fabrizio Buccela, de l'Inter Wine & Dine pour les conseils viniques - Marianne Périlleux pour ses balades au plus près de nos terroirs.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !