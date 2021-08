Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Coup d'œil dans le rétro : l'été gourmand 2021.

De la quille inclusive, ça existe ?

Joyeuse tambouille autour de l'aubergine



Au menu du jour, un petit coup d'œil dans le rétro. Depuis le champ jusqu'à nos tables, que s'est-il passé sur la planète food ? Aussi morose que le temps ? Petit coup d'œil dans le rétro avant l'entame de l'année food !

Elle est caviste, elle aime le vin, le vénère même. Les vignerons, elle les scrute ; pour ce qui est des vigneronnes elle œuvre à leur redonner toute la place qu'elles méritent ! Le mot inclusion... même pas peur, que du contraire ! Pour cette passionaria de la chose bachique, cet univers se conjugue aussi au féminin, et dans un joyeux mélange des genres. Démonstration avec Sandrine Goeyvaerts, autrice de ce nouvel opus, « Manifeste pour un vin inclusif » publié aux Editions Nuriturfu. Une exploration en bonne et due forme de l'univers des mots du vin qui nourrit le sexisme ambiant et tant d'autres inégalités.



Enfin dernier épisode de nos recettes de l'été, servies par Line Couvreur de la table « Les Filles ». Zoom en cette fin août, sur une malmenée bien de saison: l'aubergine. A bas l'éponge imbibée de flotte et d'huile, respectez-là, elle vous en remerciera



