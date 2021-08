Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à table ! »

La route du vin au pays de la bière !

La véritable histoire du vin rosé.

A vos couteaux, prêts, tomatez !



Dans le monde d'après, il se dit que les vacanciers rêveraient d'un nouveau type de voyage, au plus près des produits, des terroirs et des hommes. L'œnotourisme répond d'ailleurs à cette nouvelle manière d'envisager ces petites pauses bien utiles. Par-delà les frontières ou à côté de chez nous, les chais sont désormais nombreux à nous ouvrir leurs portes. Et au rayon bonnes nouvelles, sachez-le, notre pays n'est pas en reste ! Nombreux sont les domaines à désormais nous inviter dans le cœur de leurs vignes et caves. Cheminement au fil de nos vignobles, pour de gouleyantes balades belchiques!



C'est bien connu, en été on boit du rosé ! Qualifié de vin de nanas, de piscine, ou d'amateurs éclairés pour ceux qui savent pourquoi... Le rosé intrigue, rien à faire ! Mais qu'en connait-on vraiment ? Quel est ce divin ou vilain (c'est selon) breuvage qui rafraichit nos gosier l'été arrivé ? Réponse avec un scénariste un peu accro à la chose, Benoist Simmat.

Avec le dessinateur Daniel Casanave, on lui doit la BD phénomène « L'incroyable histoire du vin de la préhistoire à nos jours. 10 000 ans d'aventure » publié aux Arènes BD. Une édition augmentée qui vient de se voir enrichie d'un large chapitre sur l'histoire secrète du rosé ! Depuis les phocéens installés à Marseille, au Vinum Clairum du Moyen-Age en passant la Provence et son succès planétaire, tout, vous saurez tout sur le rosé !



Enfin nos recettes de l'été emmenées par Line Couvreur. Du rose au rouge et panachés de couleurs, nous passons en mode tomates. De saison forcément ! Alors abusons-en en cuisine !



« Bientôt à Table ! » tous les samedis de l'été de 11 à 12h00 au micro de Sophie Moens et Carlo De Pascale.

