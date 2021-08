Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Les petits marchés de l'été, comment ne pas virer pigeon voyageur ?

Entre maquis et champs d'oliviers, la Provence, s'invite à nous !

Petits fruits de l'été en version salée





Là-bas, le soleil y est roi et la terre féconde. Entre cigales, olives, tapenades et autre aigo bouligo, le réjouissement y est même total ! Ce samedi, nous vous invitons à la découverte de la Provence avec une catalo-bretonne ayant posé ses valises sur ces terres entre grande bleue et maquis, Catherine Roig. Autrice, journaliste et ancienne rédac' chef du magazine « Elle », elle agite les amateurs avec ce nouvel opus, « Provence. Food trip ensoleillé en 100 recettes » Ed Hachette Cuisine. Une invitation, un voyage épicurien, humain et passionnel entre Luberon et Alpilles, en passant par la Camargue ou le littoral... Une plongée généreuse dans l'ambiance des authentiques tables provençales dans ce pays de cocagne !



Point de Provence et de destinations de vacances sans petits marchés. Nous sommes nombreux en effet, à vouloir en profiter pour les écumer. Une sorte de plongée dans leur cœur des régions sauf, qu'autant le savoir, tout ce qui y est vendu n'est pas forcement du cru ! Prix gonflés, produits importés estampillés "terroir", préparations industrielles vendues comme "de la ferme"... Les pièges épargnent peu de stands. Décryptage pour ne pas virer pigeon voyageur !



Du régal en mode estival et Line Couvreur, la foodista, bien connue des adeptes de cuisines locales et durables, co-créatrice de l'enseigne Les Filles, nous distillera ce mois d'août des recettes toutes simplettes et gorgées de soleil... Ce samedi, dans sa besace, de bons fruits de l'été mais qu'elle déclinera en version salée !



