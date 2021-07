Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Ce samedi 31 juillet, comme un shoot de soleil et d'évasion alors que les juillettistes entament déjà leur retour dans les pénates ! Alors histoire de faire perdurer le plaisir vacances, ou de le démarrer c'est selon, nous filons dans l'une des régions les plus prisées du moment : le Douro !



Depuis Porto aux arrières-terres, entre terrasses abruptes, vignes, cépages historiques, barriques de porto et spécialités locales, comme une invitation à découvrir cette région d'authenticité.



Nos guides du jours : Patricia Pereira Marques native du Portugal on lui doit la création de la société The Sol Ar Wine Senses of Portugal.



Depuis le Douro, le descendant d'une lignée de faiseurs de vins parfaits reflets d'un terroir, Tiago Alves De Sousa. Maitre de chai, œnologue et chef de production du domaine Alves de Susa et son célèbre Quinta da Gaivosa, il nous emmènera sur ses terres riches et fertiles.



Les becs sucrés ne seront pas en reste avec cette redécouverte d'une spécialité pâtissière, fierté de tout un peuple, le pasteis de nata. Invitation dans le cœur de ce crousti-moelleux avec le maitre incontesté : Joaquim Braz de Oliveira, fondateur de Forcado, le temple d'un artisanat devenu rare !



Enfin, en préambule à notre balade lusitanienne, nous ferons tourner l'artichaut, un insolent difficile à l'effeuillage mais oh combien délicieux. Petit atelier mené par Carlo De Pascale.



