Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi 24 juillet dans « Bientôt à Table ! »



Sophie Moens vous propose :



Petits poissons gras, boom d'oméga et de goût en boîte !

La cuisine du pays basque : de l'accent, du piment et de la générosité.

Un vent de renouveau dans le vignoble du sud-ouest !



Sardines, harengs, maquereaux, anchois... Nous en avons tous quelques conserves dans le fond de nos placards. Une famille des poissons gras, large et riche, mais tirant derrière elle une réputation de produits de seconde zone. Une aura peu flatteuse et de surcroît erronée ! Car autant le savoir, ces petites boites peuvent envoyer du lourd et se décliner de mille et une façons sur nos tables de l'été ! Déclaration et prose au fil des omégas avec Carlo De Pascale.



Après la Sardaigne, le Liban... Invitation ce samedi dans le cœur d'une région de caractère, aux paysages à couper de souffle et aux spécialités uniques : le Pays Basque. Depuis Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz ou sa petite sœur Ciboure passant par son arrière-pays montagneux... Une région de la bonne chère que nous font découvrir ce matin deux enfants de la balle (pelote) : Le producteur de jambon artisanaux Eric Ospital et le chef Ramuntxo Courdé : chef d'une auberge à poissons « Arrantzaleak » à Ciboure.



Et puis ne pas évoquer le vignoble du Sud -Ouest serait faire offense à ces enfants du pays, d'autant qu'un vent de renouveau y souffle pour des vins aussi généreux que gouleyants ! Depuis l'Irouléguy, qui n'a plus rien plus une infâme vinasse, aux vins de Cahors qui ont gagné en élégance, Olivier Poels de la Revue du vin de France, nous fera découvrir ces terres viticoles à l'heure de l'apéro !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !