Bientôt à Table ! : sur Auvio

Petits fruits rouges de l'été, shoot de saveurs dans nos assiettes

961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent, déambulations dans la capitale libanaise

Saveurs d'Hawaii dans le poke bowl!



Le mois de juillet comme une invitation à croquer et savourer les petits fruits rouges : framboises, fraises, myrtilles et autres cassis bien juteux et sucrés. Ils garnissent désormais arbustes et autres fruitiers, alors ne boudons pas notre plaisir, déclinons-les dans nos petits plats de l'été !



Portrait d'une ville ensuite à travers sa cuisine, les gestes de ceux qui la font et les histoires racontées par ses habitants : Beyrouth. La capitale libanaise nous sera contée par l'autrice et poétesse japonaise, Ryoko Sekiguchi. Dans son nouvel opus : « 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent » Editions POL, elle nous convie pour une déambulation gourmande et humaine dans les ruelles de la ville. Entre nostalgie d'une époque révolue, traditions culinaires et histoires de familles... Un récit éminemment poétique pour cette troisième halte de l'été !



De Beyrouth à Hawaii, dans le cœur du Pacifique, découverte de l'une des spécialités locales devenue so tendance : le poke bowl ! Un petit bol santé qui nous rend complètement toqué ! Découverte avec Olivia Orban, co-fondatrice de l'enseigne monomaniaque Komo Bowl !



