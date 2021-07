Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Dans le pêchons, tout est bon !

Poulpes, calamars and Co s'invitent au banquet

Ils se décoquillent pour le meilleur rien que le meilleur, les coquillages stars de l'été

Osez, osez le fenouil !



Dès 11h05 Sophie Moens vous convie pour le second volet de vos sessions gourmandes estivales :



Des incontournables de saison, emblèmes du retour de l'été, certes peu ragoutants, mais tellement bons ! Zoom ce samedi sur les calamars, poulpes et autres chipirons ! On les déguste en salades, grillés à la plancha, avec des pâtes... Il ne manque plus que le bleu de la mer Egée, et nous voilà comme en bord de plage! Mais au fait, de quoi parle-t-on ? Comment cuisiner ces mollusques aux faciès peu accommodants ? Découverte avec Carlo De Pascale.



La cuisine de la mer fait partie de l'ADN de notre invité du jour. Des shoots d'iode comme des Madeleine de Proust, des planchés de la mer et des poêlées salines qui font aujourd'hui toute l'âme de sa cuisine. Notre second guest de l'été: Yoth Ondara, depuis Crab club à Bobby Bao, l'homme manie avec brio l'art des accords surf and turf ! Dès 11h05, focus tout particulier sur les coquillages. Ceux que nous cueillerons (c'est le terme) et ceux qui garnissent en ce moment les étals des poissonniers ! Coques, palourdes, amandes, praires, moules et autres couteaux, décoquillons, décoquillons c'est si bon !



Enfin un légume qui peut rebuter les amateurs de saveurs anisées : le fenouil ! Bien connu dans le bassin Méditerranéen, n'hésitons pas à le décliner cet été. Techniques pour l'adoucir, le cuisiner, le sublimer, nous seront contées par Alessandra Pierini, une passionaria du bulbe et qui vient de lui dédier un petit précis « Le fenouil, 10 façons de le préparer » Editions de l'Epure.

