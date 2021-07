Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi 03 juillet dans « Bientôt à Table ! »

Démarrage de la saison estivale durant 8 semaines au micro de Sophie Moens et Carlo De Pascale !



L'ail, l'allié de l'été

Entre mer et maquis, la cuisine sarde s'invite au banquet

Les becs sucrés en redemandent : de la crème glacée artisanale et locale !



Les vacances enfin là... Quelques semaines pour ainsi se poser, rêver d'ailleurs, une occasion aussi de s'ouvrir à des cuisines baignées de soleil et de générosité !

Ouvrons ce chapitre estival par l'ail, l'allié de l'été incontestablement ! Sur nos légumes grillés, dans nos pistous, juste posé sur nos grillades, impossible de s'en passer ! Usages et petit traité bien aillé en guise d'apéro !



Sans doute moins connue que sa voisine Corse, la Sardaigne n'en demeure pas moins une île de tous les plaisirs ! Entre histoire riche, influences nombreuses, aux cultures de pêche, d'élevages ou spécialités locales, ne soyez pas surpris d'en tomber sous le charme ! Découverte ce matin de cette île comme une invitation au voyage et au dépaysement. Notre guide, un enfant du pays Gianfranco Vinci !



Enfin grand classique de l'été, le cornet de glace, sauf qu'en la matière nous ne transigerons plus sur sa qualité ! Du bon lait, des ingrédients bien sourcés... fini d'acheter de l'air et de l'arôme artificiel au prix de l'or ! De la glace locale et artisanale avec un artisan de chez nous, on en veut ! Découverte d'une histoire de passion avec Renaud Guissart fondateur de Frysa !



« Bientôt à Table à l'heure estivale ! » tous les samedis de l'été 11h00 - 12h00 sur La Première !

