Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Chorizo artesanal o nada.

Des histoires d'humanisme dans le cœur des vignes

La cuisine c'est simple comme bonjour.



Pas un apéro en mode tapas sans quelques tranches de chorizo ! Un mythique saucisson, un hidalgo même qui savamment dosé peut envoyer du lourd ! Depuis les Asturies, en passant par la Navarre, la Galice et même le Portugal, berceaux historiques du saucisson, partons ce matin sur les routes du chorizo, mais entendons-nous bien, celui élaboré dans le respect des traditions, des savoir-faire et des traditions... L'excellence du chorizo sur le bout des papilles pour l'apéro du jour avec Carlo De Pascale.



« Il faut s'enivrer sans trêve. De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous ! » Mots ainsi posés par le poète Charles Baudelaire, comme une invitation à nous plonger dans le cœur d'un breuvage qui nous relie au monde céleste, le vin ! Une ivresse dans laquelle se sont plongés avec délectation nos deux invités du jours, deux experts du breuvage Aurélie Labruyère et Julien Gacon, co-auteurs de cet ovni, objet vinique non identifié, « Esthétique du vin, conversations pour amateurs. » Ed Glénat. Au fil des pages, des rencontres entre les esthètes du vin : vignerons, amateurs, propriétaires de domaines ou intellectuels pour ainsi essayer de comprendre où nous emmène le divin breuvage...



Enfin la cuisine c'est simple, comme un mantra de vie pour la bloggeuse et désormais autrice Myriam Baya ! Un livre en autoédition pour ainsi nous livrer son approche de la cuisine simplissime et désormais de plus en plus tournée vers le monde végétal. Une histoire de transition, bien illustrée au travers 87 recettes dans « La cuisine c'est simple ».



