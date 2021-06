Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Horeca : réouvertures et ouvertures, filons-y !

Des cuissons au poil, on s'y met aujourd'hui.

C'est du bon, c'est du Wallon, cap sur Beauraing !

Une date à marquer d'une pierre blanche : le 9 juin 2021, jour de réouverture du secteur Horeca après des mois d'arrêt complet. Occasion de nous pencher sur ce nouveau chapitre mais aussi sur les nouveautés du moment. Car oui, figurez-vous que le petit monde de la gourmandise ne s'est pas reposé sur ses lauriers, avec même quelques ouvertures food et adresses qui envoient du lourd ! Découverte de ces tables et nouveaux « place to be », appelés à enchanter nos prochaines virées gourmandes.

Rôtissage, cuisson vapeur, à la plancha, au grill... Autant de transferts chaleureux pour ainsi créer la magie culinaire. L'art des cuissons, nous sommes nombreux à nous y frotter et pas toujours avec succès, alors osons l'incursion leurs univers ! Un petit miracle d'érudition vient enfin éclaircir cette nébuleuse. Un ouvrage thermophile en diable écrit par Stéphane Lagorce « Le grand précis des cuissons au poil » publié aux Editions Homo Habilis. Plongeons dans le cœur des marmites dès 11h00 !

Enfin, de la balade gourmande dans le cœur de nos régions. Cap ce samedi sur Beauraing entre des saveurs du berger et de bons produits laitiers bios... de la saveur locale on en réclame ! Balade emmenée par Marianne Périlleux.

« Bientôt à Table ! » tous les samedis 11h-12h00 au micro de Sophie Moens et Carlo De Pascale.

