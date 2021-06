Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Elle opère sa Reconquista, e viva tequila !

Dis-moi comment tu manges, je te dirais comment tu gouvernes (ou tyrannises)

De la boisson sans alcool mais bien locale : osons osan !





Un spiritueux d'agave bleu passé de shot citronné et salé à un impressionnant breuvage d'auteur, la tequila opère sa remontada ! Les experts sillonnant ses terres et zieutant les savoir-faire afin d'en dénicher la quintessence et l'excellence ! E viva tequila on en parle avec Carlo De Pascale !



Célèbre aphorisme de Brillat-Savarin : « Dis-moi comment tu manges, je te dirais qui tu es ! ». Le journaliste politique Christian Roudaut s'y est intéressé de très près depuis quelques années. Dans ses recherches, les assiettes des puissants de ce monde. Des tables de l'Elysée, au Kremlin en passant par Washington, les petites manies alimentaires des décideurs comme un miroir grossissant de ces personnalités complexes.

En 2021, Christian Roudaut nous revient avec ce nouvel opus « A la table des tyrans » publié chez Flammarion. Des tables cette fois-ci, miroir du totalitarisme. Des assiettes reflétant leur soif de pouvoir absolu mais aussi on l'entendra, révélatrices, de part d'ombres moins connues, d'angoisses souvent enracinées dans l'enfance.



Enfin dans un tout autre registre, découverte d'une boisson sans alcool et 100% wallonne imaginée par le chef San Degeimbre ! Atelier dégustation à l'heure de l'apéro, avec le co-fondateur de cette start-up food tech « Osan » : Xavier De Beucker !



