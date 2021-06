Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Des sucettes au pastis, l'anis nous rend fou !

La cuisine des beaux restes, fini de nourrir nos poubelles !

De l'horeca collaboratif, Mazette fait le reste !





Certains l'ont chanté, d'autres l'ont utilisé à bien d'autres fins : thérapeutiques, calmantes, digestives voir même culinaires ! De son nom latin, Pimpinella anisum, l'anis vert et ses arômes douceâtres, une plante qui tient désormais une place de choix dans nos cuisines. Avec un large spectre d'applications, depuis le pastis, aux infusions, poudres... Ces petites graines et feuilles ont plus d'un tour dans leur sac ! Explications avec Carlo De Pascale.



En termes de gaspillage alimentaire, la Belgique ne fait résolument pas partie des bons élèves de l'Europe. D'après les derniers chiffres de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) nous gaspillerions près de 345 kilos d'aliments par an, soit un kilo par jour ! En 2021, l'heure du changement a donc sonné! Comment pouvons-nous, dans le cœur de nos cuisines, faire balancier ? Par quels petits gestes et nouvelles dynamiques, parviendrons-nous à ne plus nourrir nos poubelles ? La journaliste autrice Esterelle Payani nous invite dans le cœur de cette cuisine de l'anti-gaspillage ! Fruits, viandes, œufs, légumes plus ou moins fatigués... La cordon bleue nous y distille une foule de conseils bien avisés ! Et pour rien ne gâcher... c'est fichtrement bon !

A lire « La cuisine des beaux restes. 70 recettes pour ne rien jeter. » Flammarion.



De l'horeca collaboratif, le nouveau modèle de demain ? A en croire 4 jeunes entrepreneurs bruxellois, créateurs de la future enseigne Mazette, le modèle doit en effet évoluer. Faire vivre les quartiers, impliquer les citoyens avec de la nourriture en économie circulaire et auto-production... Une jeunesse dans l'action et qui aspire à de meilleurs lendemains gourmands, c'est le projet Mazette ! Découverte avec son co-créateur Boris Feron.



« Bientôt à table ! » tous les samedis au micro de Sophie Moens.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !