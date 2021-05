Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à table ! »

Les accords charbon, 75 ans déjà...

Une semaine de commémorations sur les antennes de la RTBF pour ainsi se souvenir : le 23 juin 1946, date marquant la signature des accords charbons entre la Belgique et l'Italie. Un protocole d'échange de main d'œuvre et des milliers de travailleurs italiens pour ainsi extraire l'or noir dans le bassin minier.

Une communauté déracinée mais qui trouvera dans la cuisine, une valeur identitaire forte faisant lien avec la mère patrie. Récit entre grande histoire et histoires de familles avec nos invités :



Anne Morelli, historienne à l'ULB. Fille de migrants italiens, elle a beaucoup écrit sur les étapes et impacts de cette immigration. Dans ses recherches, de nombreuses évocations à la nourriture et références aux spécialités ainsi rapportés dans les bagages... Pour la spécialiste, il ne fait d'ailleurs aucun doute que l'alimentation s'y est inscrite comme l'un des derniers refuges (avec les équipes sportives !) d'un indéfectible sentiment d'appartenance national.



Alfonza Salamone, créatrice de l'enseigne « La Jolie Confiture ». Une histoire de famille entre Sicile, La Louvière, arancini, salsa di pomodore, olio di oliva et autres spécialités régionales. Un héritage culinaire fort qui aura passé les frontières... et les décennies dans cette famiglia grande.



Enfin, retour sur un vin devenu emblématique: le chianti. Sûr qu'il en a fait du chemin, au propre comme au figuré : entre vin communautaire des débuts, aux piquettes des années 60 débarquées par wagons entiers, sa qualité ira en crescendo au fil des décennies... Fabrizio Bucella, fondateur de l'Inter Wine and Dine y trempera le bout des lèvres !



Sans oublier, une petite page « souvenirs du pays » emmenée par Carlo De Pascale qui nous invitera dans le cœur de sa cuisine familiale teintée de nostalgie et de réminiscences douces amères !



Salute !



