Bientôt à Table ! : sur Auvio

Ce samedi dans « Bientôt à Table ! »

Le bodding, mystère du recyclage pâtissier bruxellois.

Les boissons fermentées, le nouveau graal des foodies

Farines de qualités et bien locales... Plus d'excuses !





Il incarne à lui seul toutes ces valeurs qui nous sont si chères. Comme une Madeleine de Proust, il cumule les avantages du recyclage des restes de pâtisseries et accumule les goûts et les explosions de plaisirs. Vous l'aurez compris, ce samedi ode au bodding ou le pudding au pain ! Régressif à souhait, économique, voilà un dessert bien dans l'air du temps !



On les avait oubliées et les revoilà revenir en odeur de sainteté : les boissons fermentées. Légendaires hydromels, kéfirs et autres kombuchas... De super aliments qui en plus d'être sains, offrent une large étendue de saveurs et redécouvertes gustatives. Par quelle magie ? Celle des levures, qui bien maitrisées créent l'alchimie parfaite ! Explications avec l'autrice Marie-Claire Frédéric à l'occasion de la sortie de son livre « Boissons fermentées naturelles » Ed Alternatives.



Enfin, en écho à cette question devenue cruciale dans de nombreux foyers : « Comment dégotter de bonnes farines 100% locales et saines ? » découverte, dès 11H45, de meuneries et producteurs de farines issues de blés et de filières céréalières de qualité. Balade au fil des moulins wallons emmenée par Marianne Périlleux.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS Émission Bientôt à Table !