Bientôt à Table ! : sur Auvio

Il faut sauver nos salades ! Vive la vinaigrette maison.

De journaliste aux ceps, une vigneronne au plus près du raisin

Le pain rassis, épargnez-lui la poubelle, le recyclage il adore ça !



Elles en voient des vertes et des pas mûres : insipides sauces dressing vite secouées et improbables vinaigrettes industrielles souvent trop chargées de sel et autres exhausteurs de goût, cessons cette campagne de maltraitance de nos salades ! C'en est terminé de violenter nos feuilles de laitues, roquettes et autres beaux mescluns de saison ! Dès aujourd'hui, la vinaigrette sera maison ou ne sera pas ! Ramen



Une histoire de changement de cap ensuite. Une histoire de sens, de détermination et de courage... Rencontre avec Laure Gasparotto, signature bien connue des lecteurs du journal Le Monde, autrice à succès et dégustatrice avisée. Cette intrépide passionaria du vin, nous revient d'un rêve, « comme on tombe de son lit, le visage marqué par le pli des événements », celui de la vigne... La travailler, l'aimer, et parfois, son revers, la détester. Un récit authentique sans faux-fuyants et d'une confondante sincérité, compilé dans cet opus « Vigneronne » Editions Grasset.



Enfin combien de fois ne nous sommes pas vu jeter comme un vulgaire déchet, nos restes de pains rassis. Pas la moindre compassion pour celui qui était pourtant parvenu à nous emmener au nirvana du plaisir gustatif... Des miches rassies aux ordures, promis dès aujourd'hui nous ne mangerons plus de ce pain-là ! Explications avec le boulanger star de la place parisienne, l'ancien journaliste d'investigation Adriano Farano auteur de ce petit ouvrage « Le pain rassis 10 façons de le préparer » publié aux Editions de l'Epure.



